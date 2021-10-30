Казахстанско-швейцарские переговоры по водным вопросам прошли в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча Посла по особым поручениям Алексея Волкова со Специальным Посланником Швейцарии по водным вопросам Ги Бонвином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили большой спектр вопросов, касающихся текущей водохозяйственной ситуации в Казахстане, состояния регионального сотрудничества в Центральной Азии в водной сфере и международной водной повестки.

Особое внимание А. Волков уделил развитию взаимоотношений между странами Центральной Азии в сфере трансграничного водопользования. Он отметил активную позицию Нур-Султана в деле укрепления регионального сотрудничества в водной сфере, а также подчеркнул усилия казахстанского руководства в данном направлении.

Кроме того, он отметил роль и потенциал созданного недавно в Казахстане национального оператора официальной помощи развитию KazAID в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества, в том числе в водной сфере.

Швейцарский спецпосланник отметил важность создания международного водно-энергетического консорциума в Центральной Азии, что стало бы ярким примером взаимовыгодного регионального сотрудничества. Стороны также поддержали усилия центрально-азиатских государств по совершенствованию деятельности Международного Фонда спасения Арала, уникальной организации с огромным потенциалом в решении проблем бассейна Аральского моря.

Отдельной темой встречи была инициатива «Blue Peace», краткий обзор деятельности которой был представлен швейцарской стороной.

В контексте международной повестки стороны обсудили вопросы глобального изменения климата, а также ход подготовки к Конференции ООН по изменению климата в Глазго и Всемирному водному форуму в Дакаре в 2022 году.

В заключение была высказана обоюдная заинтересованность в наращивании казахстанско-швейцарского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем формате.