Казахстанско-российский биосферный заповедник создадут в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах борьбы за сохранение биоразнообразия Казахстана рассказал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана (далее – АСБК) совместно с Фондом Михаэля Зуккова (далее – Фонд) реализуется проект КАДИ/CADI (Инициатива по пустыням Центральной Азии) который направлен на сохранение уникальных умеренных пустынь Центральной Азии», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

После создания ГПР Фонд и АСБК готовы поддержать создание трансграничного казахстанско-российского биосферного заповедника на базе существующего российского биосферного заповедника «Озеро Эльтон» (Волгоградская область РФ) и планируемого резервата.

«В свою очередь после создания ГПР будут начаты переговоры с Российской Федерацией по созданию трансграничного казахско-российского биосферного заповедника», - заключил зампремьера.

Ранее Р. Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда».

По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:

1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;

2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).

3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;

4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

Фото: pikabu.ru/anton_mostovenko