Казахстанско-польское межпарламентское сотрудничество обсудили в Варшаве

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Алим Кирабаев провёл встречу с заместителем председателя Комитета по международным делам Сейма Польши – Аркадиушем Мулярчиком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе казахстанско-польского межпарламентского сотрудничества.

Польскому парламентарию, который также возглавляет делегацию своей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, представлена информация о происходящих в Казахстане демократических преобразованиях и последовательных социально-политических реформах Президента Касым-Жомарта Токаева.

В завершение встречи стороны достигли договоренности продолжить сотрудничество, нацеленное на укрепление межпарламентского диалога между Казахстаном и Польшей.