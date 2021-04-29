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    13:12, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанско-польское межпарламентское сотрудничество обсудили в Варшаве

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    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Алим Кирабаев провёл встречу с заместителем председателя Комитета по международным делам Сейма Польши – Аркадиушем Мулярчиком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе казахстанско-польского межпарламентского сотрудничества.

    Польскому парламентарию, который также возглавляет делегацию своей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, представлена информация о происходящих в Казахстане демократических преобразованиях и последовательных социально-политических реформах Президента Касым-Жомарта Токаева.

    В завершение встречи стороны достигли договоренности продолжить сотрудничество, нацеленное на укрепление межпарламентского диалога между Казахстаном и Польшей.


    Теги:
    Польша Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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