Казахстанско-нидерландские межмидовские консультации подтвердили позитивную динамику сотрудничества

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Возглавляемая заместителем министра иностранных дел Романом Василенко делегация МИД Казахстана приняла участие в третьем раунде консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Нидерландскую делегацию на переговорах возглавил вице-министр иностранных дел Нидерландов Тейс ван дер Плас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе консультаций стороны провели «сверку часов» по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов дальнейшего укрепления взаимодействия между Нур-Султаном и Гаагой в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций, а также по линии взаимодействия с Европейским союзом.

Казахстанский дипломат информировал нидерландскую сторону о проводимых масштабных политических и социально-экономических реформах в стране, выдвинутых Президентом Касым-Жомартом Токаевым и нацеленных на построение «Нового Казахстана» и усилении роли Парламента. В данном контексте стороны договорились также всесторонне способствовать налаживанию межпарламентского диалога двух стран.

Нидерландские дипломаты выразили поддержку проводимым реформам. Акцентируя внимание на важности соблюдения прав человека и свободы слова, нидерландская сторона подтвердила готовность и далее оказывать практическое содействие в этой сфере.

В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере была отмечена положительная динамика в сфере торговли: товарооборот за 2021 г. составил 4,6 млрд. долларов, что на 35% больше чем в 2020 г. (3,4 млрд. долларов). К слову, с 2005 года прямые инвестиции из Нидерландов в Казахстан составили более 103,3 млрд долларов США, что делает эту страну крупнейшим иностранным инвестором в республике.

Стороны также отметили необходимость увеличения взаимного товарооборота путем реализации новых совместных инвестиционных и сельскохозяйственных проектов. Принявший участие в консультациях специальный представитель Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов Ф. Воссенар подчеркнул перспективность развития сельского хозяйства РК и отметил необходимость гармонизации двусторонних фитосанитарных и иных требований для увеличения двустороннего товарооборота.

Р. Василенко и Т. ван дер Плас также обсудили усилия международного сообщества по прекращению военных действий в Украине и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся. В завершение мероприятия главы делегаций выразили удовлетворение поступательным развитием казахстанско-нидерландского сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по всему спектру двустороннего взаимодействия, а также провести ряд совместных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате - 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (10 сентября 1992 г.).

В ходе рабочего визита в Королевство Нидерландов, Р. Василенко провел встречу с экспертами Нидерландского института международных отношений «Клингендаль», в рамках которой стороны обсудили перспективы налаживания сотрудничества между аналитическими центрами двух стран. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

В ходе встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым стороны обсудили текущую ситуацию в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ, а также рекомендации офиса ВКНМ по предотвращению конфликтов. Верховный комиссар подтвердил свое участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября 2022 года в г. Нур-Султан.

В завершение визита в Гаагу Р. Василенко принял участие в круглом столе с представителями нидерландского бизнес-сообщества, в ходе которых они были ознакомлены с потенциалом казахстанского рынка, а также с мерами государственной поддержке иностранных инвесторов, налоговыми преференциями и другими аспектами ведения бизнеса.

Фото: gov.kz







