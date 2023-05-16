Казахстанско-немецкий институт инжиниринга в Актау примет первых студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие сотрудничества между Казахстаном и Германией в области технического высшего и профессионально-технического образования обсудили сегодня участники 37-го заседания Берлинского евразийского клуба в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В заседании клуба приняли участие около 100 делегатов от двух стран из числа представителей государственных органов, высших и средних профессиональных учебных заведений, деловых ассоциаций, экспертного сообщества и бизнеса, включая такие крупные немецкие фирмы, как Deutsche Bank, Siemens Energy, Knauf, MAN и Rhenus.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко рассказал о последовательном развитии казахстанско-германского сотрудничества и отметил важность расширения базы профессиональных технических кадров для дальнейшей индустриализации и наращивания промышленного потенциала нашей республики.

«Казахстан делает серьезную ставку на образование и развитие человеческого капитала, который в совокупности с немецким ноу-хау и передовыми технологиями должен стать одним из ключевых факторов, способствующих выведению казахстанско-германской кооперации на качественно новый уровень», – заявил дипломат.

Член Президиума Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ) Манфред Грундке в своем докладе отметил активный рост динамики торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Германией, озвучил особую заинтересованность немецких предпринимателей в расширении своего присутствия на казахстанском рынке.

Несмотря на кардинальные изменения в глобальных цепочках поставок, товарооборот между Казахстаном и Германией продолжает из года в год набирать внушительные обороты. За 2022 год он составил 2,8 млрд долларов США, что на 24,7% выше объема в 2021 году. Вместе с тем, немецкие статданные за аналогичный период дают цифру 9,7 млрд евро. По итогам 2022 года Казахстан также поднялся сразу на 10 позиций (43-е место) среди внешнеторговых партнеров Германии. В свою очередь, ФРГ заняла 10-е место среди крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Содокладчик с германской стороны, Уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по вопросам внешней политики в области науки, образования, научных исследований и культуры Вито Чечере озвучил информацию о ходе реализации совместных проектов с МИД ФРГ по линии поддержки деятельности в Казахстане Гёте-института, Германской академической программы обмена студентов (DAAD), инициативы «Школы: партнёры будущего» (PASCH-школы), Казахстанско-Немецкого университета, Фонда поддержки этнических немцев за рубежом (SVmDA) и др.

В преддверии заседания БЕК состоялась отдельная встреча Р. Василенко с В. Чечере, в ходе которой было обсуждено актуальное состояние двусторонних политических отношений и потенциал для более тесного взаимодействия в сферах образования, науки и исследований. Стороны подтвердили обоюдное стремление к поступательному развитию образовательного и научного обмена, подготовки кадров, в том числе по техническим специальностям, для растущего числа совместных экономических и торгово-инвестиционных проектов и производств на территории РК.

В качестве одного из флагманских проектов в области образования было выделено открытие на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова в г.Актау нового Казахстанско-немецкого института инжиниринга. Институт уже в 2023-2024 академическом году планирует принять первых студентов на две образовательные программы – «Энергетическая и экологическая техника» и «Логистика». Аналогичные учебные заведения планируется открыть и в других регионах Казахстана.

Справочно: Берлинский Евразийский Клуб был учрежден в 2012 году и выступает в качестве диалоговой платформы, открытой для участия представителей государственных органов, бизнеса, экспертов и практиков ФРГ и других стран Европы для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в сферах политики и экономики.