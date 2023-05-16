Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстанско-немецкий институт инжиниринга в Актау примет первых студентов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 19:33
Казахстанско-немецкий институт инжиниринга в Актау примет первых студентов Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие сотрудничества между Казахстаном и Германией в области технического высшего и профессионально-технического образования обсудили сегодня участники 37-го заседания Берлинского евразийского клуба в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В заседании клуба приняли участие около 100 делегатов от двух стран из числа представителей государственных органов, высших и средних профессиональных учебных заведений, деловых ассоциаций, экспертного сообщества и бизнеса, включая такие крупные немецкие фирмы, как Deutsche Bank, Siemens Energy, Knauf, MAN и Rhenus.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко рассказал о последовательном развитии казахстанско-германского сотрудничества и отметил важность расширения базы профессиональных технических кадров для дальнейшей индустриализации и наращивания промышленного потенциала нашей республики.

photo

«Казахстан делает серьезную ставку на образование и развитие человеческого капитала, который в совокупности с немецким ноу-хау и передовыми технологиями должен стать одним из ключевых факторов, способствующих выведению казахстанско-германской кооперации на качественно новый уровень», – заявил дипломат.

Член Президиума Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ) Манфред Грундке в своем докладе отметил активный рост динамики торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Германией, озвучил особую заинтересованность немецких предпринимателей в расширении своего присутствия на казахстанском рынке.

photo

Несмотря на кардинальные изменения в глобальных цепочках поставок, товарооборот между Казахстаном и Германией продолжает из года в год набирать внушительные обороты. За 2022 год он составил 2,8 млрд долларов США, что на 24,7% выше объема в 2021 году. Вместе с тем, немецкие статданные за аналогичный период дают цифру 9,7 млрд евро. По итогам 2022 года Казахстан также поднялся сразу на 10 позиций (43-е место) среди внешнеторговых партнеров Германии. В свою очередь, ФРГ заняла 10-е место среди крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Содокладчик с германской стороны, Уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по вопросам внешней политики в области науки, образования, научных исследований и культуры Вито Чечере озвучил информацию о ходе реализации совместных проектов с МИД ФРГ по линии поддержки деятельности в Казахстане Гёте-института, Германской академической программы обмена студентов (DAAD), инициативы «Школы: партнёры будущего» (PASCH-школы), Казахстанско-Немецкого университета, Фонда поддержки этнических немцев за рубежом (SVmDA) и др.

В преддверии заседания БЕК состоялась отдельная встреча Р. Василенко с В. Чечере, в ходе которой было обсуждено актуальное состояние двусторонних политических отношений и потенциал для более тесного взаимодействия в сферах образования, науки и исследований. Стороны подтвердили обоюдное стремление к поступательному развитию образовательного и научного обмена, подготовки кадров, в том числе по техническим специальностям, для растущего числа совместных экономических и торгово-инвестиционных проектов и производств на территории РК.

photo

В качестве одного из флагманских проектов в области образования было выделено открытие на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова в г.Актау нового Казахстанско-немецкого института инжиниринга. Институт уже в 2023-2024 академическом году планирует принять первых студентов на две образовательные программы – «Энергетическая и экологическая техника» и «Логистика». Аналогичные учебные заведения планируется открыть и в других регионах Казахстана.

Справочно: Берлинский Евразийский Клуб был учрежден в 2012 году и выступает в качестве диалоговой платформы, открытой для участия представителей государственных органов, бизнеса, экспертов и практиков ФРГ и других стран Европы для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в сферах политики и экономики.

photo

Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Образование   Вузы   Германия   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране