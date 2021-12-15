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Казахстанско-итальянский инвестиционный бизнес-форум состоялся в Милане

15 Декабря 2021 13:29
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Казахстанско-итальянский инвестиционный бизнес-форум состоялся в Милане

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Милане состоялся бизнес-форум «Инвестиционная привлекательность Казахстана и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Италией в период пандемии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Мероприятие организовано посольством Республики Казахстан в Итальянской Республике при поддержке правительства региона Ломбардия, Казахско-итальянской торговой ассоциации (ACIK) и АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

С казахстанской стороны выступили заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Жандос Темиргали и заместитель председателя правления национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов, генеральный директор Международного центра развития нефтегазового машиностроения Марат Каримов, а также представители Фонда Н. Назарбаева и ТОО «СК-Фармация».

С итальянской стороны выступили депутат Парламента Италии - член группы дружбы «Казахстан – Италия» Марко Оснато, президент Казахстанской-итальянской торговой палаты Паоло Гирелли и представители итальянских компаний.

Посол Казахстана Ерболат Сембаев отметил, что за 30 лет наша страна стала современным демократическим государством признанным мировым сообществом с прогрессивно развивающейся экономикой.
Он также подчеркнул, что Казахстан придает особое значение отношениям с Италией, рассматривая её как одного из важнейших стратегических партнеров.

«За период независимости выстроена прочная архитектура двустороннего сотрудничества между нашими странами», - сказал посол.

В бизнес-форуме приняли участие более 50 руководителей и представителей итальянских компаний, а также свыше 130 участников в онлайн-режиме. На мероприятии были презентованы инвестиционные и туристские возможности Казахстана и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Вниманию участников форума также были представлены фотовыставка, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, а также книги Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева и великого казахского мыслителя, поэта Абая Кунанбаева.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Италия  
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