Казахстанско-хорватские межмидовские консультации прошли в Загребе

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – В Загребе состоялись казахстанско-хорватские политические консультации с участием делегации МИД РК во главе с директором департамента Европы Тимуром Султангожиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В переговорах принял участие заместитель министра иностранных и европейских дел Хорватии Петар Михатов. Принимающую сторону также представляли директор департамента Евразии и Океании Дунья Сичая, руководители и сотрудники структурных подразделений по вопросам политического и экономического сотрудничества.

На консультациях были рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы взаимодействия Нур-Султана и Загреба на многосторонних площадках. Хорватская сторона была проинформирована об основных достижениях Казахстана за 30 лет независимости и мерах руководства страны по последовательному продвижению политических, экономических и социальных реформ.

Стороны отметили динамичное, поступательное развитие сотрудничества двух государств, а также рост взаимного товарооборота, объём которого по итогам 2020 года превысил 330 млн долларов США. Подчеркнута важность запуска деятельности казахстанско-хорватской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству: проведение её первого заседания запланировано на май 2021 года.

Достигнуты договоренности об активном содействии внешнеполитических ведомств развитию межпарламентских, межведомственных и межрегиональных связей, деловых и культурно-гуманитарных контактов. Подготовлены к подписанию двусторонние документы о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и туризма, прорабатываются проекты соглашений о взаимодействии по вопросам взаимной правовой помощи и здравоохранения.

В ходе обмена мнениями по повестке дня многосторонних структур делегации обсудили вопросы взаимодействия в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организациях. Отмечены возможности для реализации совместных проектов в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Казахстанская сторона предложила активизировать сотрудничество по борьбе с наркотрафиком в рамках деятельности Центральноазиатского регионального информационного координационного центра.

По итогам консультаций подготовлен план сотрудничества внешнеполитических ведомств Казахстана и Хорватии на 2021–2023 гг., подтверждена их обоюдная нацеленность на развитие интенсивного диалога по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.