Казахстанско-французские переговоры прошли в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Обоюдный настрой на дальнейшее укрепление казахстанско-французского стратегического партнерства подтвердили итоги переговоров заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко в Париже 30 сентября – 1 октября сего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На встрече с Государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции, сопредседателем Казахстанско-французской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Жаном-Батистом Лёмуаном стороны обсудили широкий спектр взаимодействия в двустороннем формате и на многосторонних площадках.

Р. Василенко, который представлял Казахстан на официальных траурных церемониях в связи с кончиной бывшего Президента Франции Жака Ширака, передал соболезнования от Президента Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув особое место выдающегося политика в истории международных отношений и его значительный вклад в развитие казахстанско-французских связей.

Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства по всем ключевым направлениям. Отдельно был рассмотрен ход реализации приоритетных проектов в контексте подготовки планируемого в скором будущем визита в Казахстан Президента Франции Эмманюэля Макрона, который должен придать новый импульс сотрудничеству.

Р. Василенко подтвердил нацеленность казахстанской стороны на расширение спектра взаимодействия, в том числе по таким новым направлениям, как цифровизация, сельское хозяйство, альтернативная энергетика. В качестве недавних позитивных примеров работы в этих областях были упомянуты организованные Посольством Казахстана в текущем году два крупных инвестиционных форума в регионах Франции: по цифровизации и альтернативной энергетике в г. Канны в марте, и по сельскому хозяйству и агроиндустрии в г. Ренн в сентябре, а также предстоящий 8 октября в Париже еще один инвестиционный форум, в котором примет участие заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Отмечено, что мероприятия вызвали предметный интерес со стороны французских деловых кругов и стали отличной площадкой для налаживания бизнес-контактов.

Стороны отметили стремление к укреплению взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, атомной и аэрокосмической промышленности, а также т.н. децентрализованного партнерства между регионами двух стран. Сегодня Франция входит в 5-ку ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана. За прошедшие десять с небольшим лет взаимный товарооборот достиг более 50 млрд. долл. США. Также, между нашими странами реализован целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов в урановой, нефтегазовой, титановой промышленности, в сфере транспортного машиностроения, производства строительных материалов, пищевой продукции и т.д., что позволило привлечь более 15 млрд. долл. французских инвестиций. В целом, в Казахстане работают более 130 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные ТНК, как «Тоталь», «Орано», «Альстом», «Данон», «Викат» и др.

Было подчеркнуто, что сближению наших народов в значительной степени способствует расширение гуманитарных контактов, сотрудничество в сфере культуры, образования и науки. Среди наиболее важных проектов были упомянуты проходящие в эти дни в разных городах Франции под эгидой Национальной программы «Рухани Жангыру» мероприятия в рамках культурного сезона «Казахстанская осень во Франции». Это выступления балетной труппы ГАТОБ им. Абая, концерт симфонического оркестра г. Нур-Султана, неделя казахстанского кино, художественные и фотографические выставки, презентация антологий современной казахстанской поэзии и прозы, переведенных на французский язык, концерты фольклорной музыки и другие яркие события.





Большое значение Нур-Султан и Париж уделяют расширению сотрудничества в сфере образования. С 1993 года действует стипендиальная программа Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Болашак». С декабря 2014 года в нашей стране функционирует институт «Сорбонна-Казахстан». С прошлого года академическая мобильность магистрантов и аспирантов повысилась за счёт учреждения казахстанско-французской стипендии «Абай-Верн».

Ж.-Б. Лёмуан, являющийся членом правительства Франции, дал высокую оценку уровню и динамике взаимодействия с Казахстаном по всем направлениям, подтвердив твердую заинтересованность Парижа в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Серьезное внимание на переговорах было уделено положительной динамике отношений государств Центральной Азии и реализации новой Стратегии ЕС по региону.

Более детально работа по совместным проектам была рассмотрена в ходе встреч Р. Василенко с директором Департамента континентальной Европы МЕИД ФР Фредериком Мондолони и Специальным представителем МЕИД ФР по экономической дипломатии в Центральной Азии Паскалем Лоро.

На встречах с председателем группы дружбы Франция-Центральная Азия Сената Парламента Натали Гуле и Председателем группы дружбы Франция-Казахстан в Национальной Ассамблее Парламента Пьером Кабаре стороны подтвердили важность и эффективность межпарламентских связей для продвижения двустороннего политического диалога и децентрализованного сотрудничества.

В ходе визита Р. Василенко также дал интервью ряду французских СМИ, которым рассказал об актуальных социально-экономических реформах и внешнеполитических инициативах руководства страны, приоритетах экономического развития, открывающих новые возможности для сотрудничества с Францией и ее деловыми кругами.



