Казахстанско-эстонский круглый стол состоялся к 30-летию Независимости

ТАЛИНН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия независимости Посольство Казахстана в Эстонии совместно с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан организовали в онлайн-формате международный круглый стол с участием экспертов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Участники мероприятия ознакомились с основными достижениями политического и социально-экономического развития страны за годы Независимости, а также проводимыми в настоящее время реформами.

Также были обсуждены перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества и другие вопросы в контексте укрепления двусторонних отношений.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана Нурлан Сейтимов, первый Посол Эстонии в Казахстане Ян Хейн, Руководитель района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд, Почетный консул Казахстана в Эстонии Денис Бородич, председатель казахского общества в Эстонии «Атамекен» Айдынай Бухарбаева.

С казахстанской стороны в видеоконференции приняли участие первый заместитель руководителя Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Алия Кожабекова, представители Ассамблеи Народа Казахстана, поэт, член Союза журналистов РК Геннадий Пуссеп, Директор Центра онлайн обучения «Narxoz University» Эрик Соотла, пианистка, солистка Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Майа Сепп, журналист Елена Коэмец, преподаватель Университета «Кайнар» Мария Ойнас, ведущимй научный сотрудник Отдела этнологии и антропологии, кандидат исторических наук Аксункар Абдулина.

В завершение встречи участники конференции поздравили народ Казахстана с юбилейной датой и пожелали нашей стране процветания и успехов.