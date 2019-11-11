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Казахстанско-чешская и казахстанско-австрийская межправкомиссии пройдут 11-12 ноября

11 Ноября 2019 19:32
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Казахстанско-чешская и казахстанско-австрийская межправкомиссии пройдут 11-12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о запланированных на 11-12 ноября важных дипломатических мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«11-12 ноября в Нур-Султане состоится 10-е заседание казахстанско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которой состоятся встречи экспертов министерств и ведомств двух стран», - сообщил А. Смадияров на брифинге в ведомстве.

Двусторонняя МПК действует с 10 октября 2005 года, когда состоялось ее первое заседание в Праге. Тогда впервые встретились правительственные делегации Казахстана и Чехии с момента подписания в 2004 году Соглашения о промышленном, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

«В настоящее время со-председателем Комиссии от казахстанской стороны является вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, со-председателем от чешской стороны – заместитель министра промышленности и торговли Силвана Йироткова. По итогам достигнутых договоренностей казахстанских и чешских экспертов будет подписан итоговый протокол заседания Межправительственной комиссии», - добавил официальный представитель МИД.

Кроме того, 11 ноября в австрийском городе Линц состоится 9-ое заседание Казахстанско-австрийской Межправительственной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, экологическому, индустриальному, техническому и технологическому сотрудничеству.

«В ходе заседания стороны намерены обсудить актуальную экономическую ситуацию в Казахстане и Австрии, перспективы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, защиты окружающей среды, транспорта и инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и цифровизации. Сопредседателем от казахстанской стороны является заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, от австрийской стороны – генеральный директор по экономическим стандартам, инновациям и международному сотрудничеству Федерального министерства по цифровизации и экономике Австрии Флориан Фраушер», - сообщил А. Смадияров.

Он также напомнил, что 8-ое заседание МПК состоялось в августе 2017 года в Нур-Султане.

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Ключевые слова: МИД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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