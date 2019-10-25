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Казахстанско-белорусский венчурный фонд появится в Беларуси

25 Октября 2019 14:40
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Казахстанско-белорусский венчурный фонд появится в Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах по сотрудничеству с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы договорились проработать вопрос о создании в нашей стране совместного венчурного фонда, который займется развитием перспективных компаний и стартапов. Опыт у Казахстана большой. Итоги состоявшегося накануне Казахстанско-белорусского делового форума внесут весомый вклад в развитие упомянутых направлений сотрудничества. Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ЕАЭС и активным использованием преимуществ от участия в нем наших стран», - сказал Александр Лукашенко на брифинге в Акорде.

«Мы выразили готовность продолжать совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектам хозяйствования, устранения барьеров и ограничений для торговли, проведению согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей», - добавил Президент Беларуси.Он подчеркнул, что открытие нового здания Посольства Беларуси в Нур-Султане имеет важное значения для развития двусторонних отношений.«Открытие в Нур-Султане нового комплекса зданий Посольства Беларуси в РК свидетельствует о серьезности наших намерений на дальнейшее, долгосрочное и плодотворное взаимодействие с Казахстаном», - отметил А. Лукашенко.Президент РБ также заверил, что Казахстан является одним из важнейших партнеров для его страны.«От нас многого ждут народы постсоветского пространства, и мы не можем обмануть их надежды. Безусловно, основное внимание мы уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Для Беларуси Казахстан является одним из основных партнеров по объему товарооборота среди стран СНГ», - заключил А. Лукашенко.
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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Беларусь,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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