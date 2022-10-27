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    17:03, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский зритель тратит на Youtube 1,5 часа в день

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Youtube-продюсер Александр Мелентьев, больше известный пользователям под псевдонимом «Самсон», назвал число казахстанцев, пользующихся Youtube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подсчитано, что здесь 14 млн людей. Сейчас идет конкуренция с TikTok и очень буйная конкуренция. Youtube переплюнул TikTok по количеству коротких видео (формат Shorts) в мире – более 4 млрд просмотров в день – за счет того, что они запустили его в Индии, потому что в Индии TikTok запрещен», - сказал Александр Мелентьев на панельной сессии в рамках AstanaMediaWeek.

    «К сожалению, в этом большом трафике до сих пор мало казахоязычного контента. Тем не менее, пользователи тратят на Youtube по 1,5 часа в день, причем казахстанский зритель занимает третье место в мире по поглощению Youtube», - добавил спикер.

    26 октября в столице началась ежегодная медианеделя Astana Media Week. Это ежегодное событие в сфере медиа и журналистики, объединяющее государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ Казахстана для развития отечественной медиаиндустрии и продвижения деловых отношений в ней. Вот уже шестой год на главной коммуникационной площадке страны встречаются главы ведомств и международные эксперты, инфлюенсеры и визионеры отрасли для обсуждения актуальных вопросов, налаживания связей, презентации идей предстоящего медиагода и навигации по трендам будущего.


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