Казахстанский зеленый стартап стал призером конкурса UNIDO в Вене

6 июня в рамках глобального форума Cleantech Days 2024, который прошел в Вене, Австрия, состоялся конкурс зеленых проектов, на котором казахстанский стартап Ozen-M занял второе место среди 22 команд со всего мира. Второй представленный проект от Казахстана Re-Compo попал в список ТОП-6 финалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

Ozen-M – веб-приложение с интерактивной картой для отслеживания состояния рек и озер в режиме реального времени. Разработка позволяет пользователям схематично просматривать течение главной реки и ее притоков, а также расположение основных гидротехнических сооружений в бассейне реки в целях эффективного управления водными ресурсами.

- Большое спасибо, что верили в нас, особенно GCIP Kazakhstan, чья поддержка оказалась очень ценной для нашего проекта. Мы работаем с большими данными в рамках нашей мониторинговой платформы, и должны сказать, что данные - это новая нефть. Ценная и требующая обработки, - сказала, выступая с речью, со-основательница Ozen-M Айгерим Нурмагамбетова.

Финалист Re-Compo представил проект по переработке комбинированной упаковки от соков и молока в экологичные строительные материалы, альтернативу стандартным панелям ОСБ, МДФ и т.д.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

Cleantech Days - глобальное мероприятие от UNIDO, где были представлены финалисты программы GCIP со всего мира. Казахстан стал единственной страной, от которой в финал вышли более одного стартапа. Всего от нашей страны участвовало 4 проекта, все они выпусники акселерации GCIP Kazakhstan 2023 и победители грантов в размере 3 млн тенге.

GCIP Kazakhstan - программа продвижения инноваций в сфере экологически чистых технологий и предпринимательства, инициированная Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) и Глобальным экологическим фондом (Global Environment Facility), и проводимая в Казахстане НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (МЦЗТИП). Казахстан является одной из 16 стран, где представлена программа.

Заявки на участие в этом году принимаются до 15 июня 2024 года. Все заинтересованные стартапы и предприниматели приглашаются подать свои заявки на официальном сайте GCIP по ссылке.