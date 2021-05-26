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    11:49, 26 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанский завод адаптирует автобусы под северные регионы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плюсы собственного производства в машиностроении не только в доступности техники, комплектующих или высокого уровня сервиса. Одним из его больших преимуществ перед готовой продукцией является возможность адаптации под местные условия, передает МИА «Казинформ».

    Высокая комфортабельность пневмо-автобусов SAZ LE60, ранее эксплуатируемых в основном в теплых южных регионах страны, уже в текущем году будет доступна и для потребителей северного Казахстана. Отечественный производитель совместно с партнерами уже приступил к разработке специального типа транспорта, подходящего под любые погодные условия.

    Отмечается, что завод имеет возможность осуществить любую комплектацию автобусов SAZ под индивидуальные запросы регионов Казахстана.

    Сегодня в рамках проекта состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ООО СП «Samauto».

    «Мы знаем проблему изношенности автобусных парков страны. Ее решение лежит в производстве доступной пассажирской техники. В выборе выпускаемой продукции мы исходим из технических характеристик – важен экологический класс Euro V, и безопасность пассажиров. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус LE60, так что ждем его на маршрутах в Казахстане», - отметила президент ГК «Аллюр» Оксана Холстинина.

    Выпуск автобусов начнется во второй половине текущего года, и к концу года стороны запланировали осуществить производство 200 единиц техники. А в следующем году увеличить это количество вдвое.


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