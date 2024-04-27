Казахстанский вуз провел первую в Центральной Азии неделю обучения с Al Jazeera

В Международной школе журналистики MNU завершилась «Al Jazeera Week» - «Неделя с Al Jazeera». Мероприятие было организовано Телерадиокомплексом Президента РК и Al Jazeera Media Network при участии Maqsut Narikbayev University, передает агентство Kazinform.

На церемонии закрытия Провост MNU Сергей Пен в своей речи отметил, какой ценный опыт смогли получить студенты Международной школы журналистики.

— Al Jazeera — ведущее мировое СМИ и мы рады, что наши студенты получили уникальный шанс обучаться по самым актуальным темам и методам журналистики у международных специалистов. Благодарим представителей AlJazeera за стремление воспитывать следующее поколение журналистов, и мы с нетерпением ждем продолжения этого плодотворного сотрудничества. Также выражаю особую благодарность Телерадиокомплексу Президента РК за такую возможность для наших студентов, — сказал он.

Участникам «Недели с Al Jazeera» было предоставлено более 100 часов теоретических и практических занятий по таким темам, как «Новостные репортажи», «Журналистика данных», «Мобильная журналистика», «Цифровой сторителлинг» и «Курсы ведущих новостей». Отметим, что такое обучение впервые проводится не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

По завершению учебной программы «Неделя с Al Jazeera» студенты защитили свои курсовые проекты по каждой из тем и получали сертификаты от Al Jazeera Media Institute.

Также в рамках «Al Jazeera Week» прошли четыре общественные лекции проекта «Maqsut Narikbayev Public Lecture» для представителей СМИ Казахстана и студентов Международной школы журналистики.

Напомним, что 22 апреля, в Maqsut Narikbayev University, при поддержке Телерадиокомплекса Президента и Al Jazeera Media Network, началась «Неделя с Al-Jazeera». В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Maqsut Narikbayev University и директором Al Jazeera Media Institute Эман Аль-Амри. Этот меморандум призван способствовать академическому обмену, осуществлению совместных проектов и повышению международной значимости университета.

Телерадиокомплекс Президента РК является одной из крупнейших медиакомпаний Казахстана, в состав которой входят: телеканалы Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино.

Телекомпания Al Jazeera создана в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Docuтentary.