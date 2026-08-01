Казахстанский всадник вошел в четверку лучших на международном турнире в Польше

Спортсмен национальной сборной Казахстана Олег Соколенко успешно выступил на международном турнире по конному спорту CSI2 Biskupiec 2026 в Польше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию конного спорта РК.

В маршруте Medium Tour с высотой препятствий 130 сантиметров казахстанский спортсмен вместе с лошадью SHENANIGAN преодолел дистанцию без штрафных очков и с результатом 31,52 секунды занял четвертое место среди 57 спортивных пар.

Как отметили организаторы, это уже второе подряд успешное выступление казахстанских спортсменов на европейских турнирах Международной федерации конного спорта (FEI) в рамках подготовки к XX Азиатским играм 2026 года. После успешного старта в Нидерландах Олег Соколенко вновь подтвердил высокий уровень подготовки и стабильные результаты на международной арене.

Казахстан на соревнованиях также представила Раиса Соколенко, выступившая на лошади CHEVALIER.

Ранее сообщалось, что казахстанский всадник Олег Соколенко завоевал золото этапа Кубка мира FEI по конкуру в Ташкенте.

Также Kazinform писал, что Олег Соколенко стал победителем международного турнира FEI по конкуру в Астане.