Казахстанский вратарь помог клубу из Азербайджана продлить победную серию в ЛЧ

Победный мяч — на счету Велько Шимича. Главным героем встречи вновь стал казахстанский голкипер Стас Покатилов. 33-летний вратарь не просто отыграл весь матч и оформил уже второй «сухарь» в текущем турнире, но и вывел команду на поле в статусе капитана.

Напомним, Покатилов защищает цвета «Сабаха» с января 2025 года. За 61 матч в клубе он успел выиграть золото чемпионата и два Кубка Азербайджана.

Ранее в первом раунде ЛЧ его команда дважды переиграла валлийский «Нью-Сейнтс» (2:0 и 2:1). Через неделю в Финляндии «Сабах» устроит любой ничейный исход для прохода дальше.

Отметим, что Стас Покатилов родился в Уральске, где и начал свою карьеру в местном «Акжайыке». До переезда в Азербайджан он выступал за казахстанские клубы «Шахтер» (Караганда), «Актобе», «Кайрат» (Алматы), «Тобол» (Костанай), а также числился в российском «Ростове». Выступал за национальную сборную Казахстана.