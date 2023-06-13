Казахстанский волейболист: Как оставаться лучшим связующим на протяжении 15 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иногда глядя на профессиональных спортсменов, зрителям может показаться, что это врожденный талант. Однако за любой победой стоит человеческий труд, упорство и вера тренера в своего подопечного. Герой нашего репортажа волейболист Ерлан Кожагельдин рассказал о своем успехе и о том, как он пришел в волейбол, передает МИА «Казинформ».

«С самого детства я был неравнодушен к игровым видам спорта, как любой мальчишка я любил футбол. А мой путь в мир волейбола начался со случая, когда я заглянул на тренировку в спортзал к ребятам старших классов, напросился принять участие и остался с этим видом спорта на долгие годы», - рассказывает спортсмен.

Спортсмен отмечает, что постоянно работал над собой.

«Роль связующего меня мотивировала тем, что вся игра проходит через связку и именно от него побольшей части исходит итог матча», - говорит собеседник.

Он также отмечает, что благодаря выездам на Чемпионат Казахстана по волейболу среди 1988-1989 г.р., он старался перенимать опыт лучших игроков. Говоря о секрете успеха, Ерлан отмечает, что все дело в постановке игры.

«Наблюдая за игрой связующих, я заметил один факт. Никто из них не пытается скрыть свою передачу, и я задумался о том, как правильно это сделать, чтобы мои передачи были незаметными. То есть вся суть в том, чтобы соперник заранее не видел куда я отдам передачу. На тренировках я начал делать упор только лишь на кисти. Было невероятно сложно работать только кистями. Я начал дополнительно после тренировок ходить в фитнесс зал, где все два часа мог работать с гантелями при этом делая упор только на кисти рук. После того, как я почувствовал, что при верхней передаче могу работать только кистями, тем самым скрывая свои передачи, результат игр был на лицо. Играть было очень легко и моим нападающим забивать практически без блока – это одно удовольствие», - отмечает спортсмен.

Волейболист отмечает, что на каждого соперника настраивался по-своему.

«Перед играми я смотрел за игрой команд соперников и в голове выстраивал план на завтрашнюю игру», - подчеркивает спортсмен.

«Когда я вижу молодых ребят, которые только начинают путь в этот спорт, я говорю им, что спорт - это дорога в большую жизнь с приключениями, где они могут заниматься любимым делом. Главное – не сдаваться и работать над собой», - заключил Кожагельдин.