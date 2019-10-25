Казахстанский военный спортсмен стал чемпионом «Большого шлема» в Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финал турнира по дзюдо из серии «Большого шлема» (Grand-Slam) прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Дзюдоист Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК ефрейтор Гусман Кыргызбаев завоевал на турнире золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Армеец успешно представил команду Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке за титул чемпиона Гусман встретился с французским борцом Валидом Хяром. Противостояние завершилось победой нашего спортсмена.

«Большой шлем» в Абу-Даби – очередной этап элитной дзюдоистской серии IJF World Judo Tour. Турнир проходит с 24 по 26 октября. В соревнованиях заявлено 603 спортсмена от 104 стран.