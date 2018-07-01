Казахстанский военный корабль поборется за «Кубок моря» в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Для участия на ежегодном конкурсе «Кубок моря-2018» в Азербайджан прибыл казахстанский артиллерийский корабль «Маңғыстау», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

«Сегодня ракетно-артиллерийское корабль «Маңғыстау» в составе экипажа и судейско-тренерской команды прибыл в порт Пута для участия в ежегодном конкурсе «Кубок моря-2018» в рамках соревнований «Армейские международных игры». Конкурс будет состоять из трех этапов - состязания по морской подготовке, по борьбе за живучесть и спасательной подготовке, а также соревнования по выполнению артиллерийских стрельб», сказал заместитель командир военно-морской базы-заместитель главнокомандующего военно-морских сил Казахстана Канат Ниязбеков.

Он также отметил, экипаж два месяца готовился к участию в данном конкурсе и выразил надежду, что казахстанцы займут призовые места.

В соответствии с военно-морским церемониалом в торжественной обстановке осуществлен заход корабля ВМС ВС РК в порт Пута, где базируются ВМС АР.

На берегу гостей в торжественной обстановке встречали представители ВМС Азербайджана с оркестром, сотрудники Посольства Казахстана в АР и военный атташе.

«Конкурс «Кубок моря-2018» второй год подряд проходит в Баку, так как вся инфраструктура, которая была прошлом году, готова для принятия команд. В этом конкурсе участвуют команды из Азербайджана, Казахстана, России и Ирана. Первым подошел казахстанский артиллерийский корабль «Маңғыстау», за ними российские корабли, а 24 июня ожидается прибытие иранской команды», сказал начальник Штаба ВМС Азербайджана Шаин Мамедов.

Он также сообщил, что кроме команд участников, в качестве наблюдателя подали заявки представители Турции, США, Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн и Пакистана.













