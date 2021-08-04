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Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020

4 Августа 2021 13:52
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Казахстанский велотрековик не прошел квалификацию на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велотрековик Сергей Пономарев выступил в квалификации спринта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Право выступить в 1/32 финала получали лучшие 24 спортсмена. Пономарев по итогам заезда не попал в число участников, получивших шанс продолжить борьбу за медали.

Напомним, четвертую бронзовую награду Олимпиады-2020 завоевал для Казахстана боксер Камшыбек Кункабаев. Ранее бронзовыми призерами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика).


Фото: cycling.kz
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#Спорт   #Олимпиада  
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