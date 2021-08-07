Казахстанский велоспринтер из-за падения не смог завершить гонку на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по велоспорту на треке. Казахстанский спринтер Сергей Пономарев не смог финишировать в предварительных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступая в своем заезде, Пономарев не смог завершить гонку из-за падения.

Согласно правилам соревнований, гонщики должны были преодолеть на треке шесть кругов.

Напрямую в четвертьфинал прошли двое участников заезда, которые финишировали первые.

По итогам дополнительного заезда, Пономарев финишировал третьим. Этот результат не дал ему пробиться в четвертьфинал турнира.