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Казахстанский велоспринтер из-за падения не смог завершить гонку на Олимпиаде

7 Августа 2021 15:39
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Казахстанский велоспринтер из-за падения не смог завершить гонку на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по велоспорту на треке. Казахстанский спринтер Сергей Пономарев не смог финишировать в предварительных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Выступая в своем заезде, Пономарев не смог завершить гонку из-за падения.

Согласно правилам соревнований, гонщики должны были преодолеть на треке шесть кругов.

Напрямую в четвертьфинал прошли двое участников заезда, которые финишировали первые.

По итогам дополнительного заезда, Пономарев финишировал третьим. Этот результат не дал ему пробиться в четвертьфинал турнира.


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#Спорт   #Олимпиада  
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