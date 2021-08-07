Новости
Казахстанский велоспринтер из-за падения не смог завершить гонку на Олимпиаде
7 Августа 2021 15:39
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по велоспорту на треке. Казахстанский спринтер Сергей Пономарев не смог финишировать в предварительных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеЛига конференций: матч «Астаны» против финского соперника увидят более 120 стран мира Марафонка Жанна Мамажанова выступила на Олимпиаде в Токио Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания «бронзы» на Олимпиаде
Выступая в своем заезде, Пономарев не смог завершить гонку из-за падения.
Согласно правилам соревнований, гонщики должны были преодолеть на треке шесть кругов.
Напрямую в четвертьфинал прошли двое участников заезда, которые финишировали первые.
По итогам дополнительного заезда, Пономарев финишировал третьим. Этот результат не дал ему пробиться в четвертьфинал турнира.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Каратистка Софья Берульцева гарантировала восьмую медаль сборной Казахстана
- Лига конференций: матч «Астаны» против финского соперника увидят более 120 стран мира
- Марафонка Жанна Мамажанова выступила на Олимпиаде в Токио
- Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания «бронзы» на Олимпиаде
- Месси определился со своим новым клубом
- Казахстан опустился на 79-е место медального зачета Олимпиады-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн