Казахстанский велосипедист победил на Кубке Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский трековик Сергей Пономарев уверенно выиграл кейрин на Кубке Китая, сообщает оlympic.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

Стоит отметить, что в финал кейрина попали два казахстанских спринтера - Павел Воржев и Сергей Пономарев. Показав великолепное время, Павел Воржев выиграл первый полуфинал.

К сожалению, в финальном заезде за полтора круга до финиша он упал и получил травму спины.