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Казахстанский велосипедист победил на Кубке Китая

29 Июля 2018 20:49 276
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Казахстанский велосипедист победил на Кубке Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский трековик Сергей Пономарев уверенно выиграл кейрин на Кубке Китая, сообщает оlympic.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

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Стоит отметить, что в финал кейрина попали два казахстанских спринтера - Павел Воржев и Сергей Пономарев. Показав великолепное время, Павел Воржев выиграл первый полуфинал.

К сожалению, в финальном заезде за полтора круга до финиша он упал и получил травму спины.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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