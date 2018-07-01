Казахстанский велосипедист победил на Кубке Китая
29 Июля 2018 20:49 276
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский трековик Сергей Пономарев уверенно выиграл кейрин на Кубке Китая, сообщает оlympic.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.
Новости по темеНазван состав команды РК по пулевой стрельбе на Азиаду-2018 Казахстанский каноист Акчурин выиграл «серебро» ЧМ в Болгарии
Стоит отметить, что в финал кейрина попали два казахстанских спринтера - Павел Воржев и Сергей Пономарев. Показав великолепное время, Павел Воржев выиграл первый полуфинал.
К сожалению, в финальном заезде за полтора круга до финиша он упал и получил травму спины.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Названы преимущества и недостатки «Канело» перед боем с Головкиным
- Казахстанский нокаутер одержал четвертую досрочную победу в карьере
- Казахстанец с досрочной победы дебютировал на профи-ринге в США
- Боец Егембердиев победил узбекистанца на турнире ALASH PRIDE
- Казахстанский тяжеловес Балоев завоевал пояс NABF
- Боец из Шымкента стал чемпионом Азии
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн