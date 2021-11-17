Казахстанский велопутешественник Дамир Кушеев поблагодарил костанайскую полицию через TikTok

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Велопутешественник Дамир Кушеев продолжает свой новый велотрип по Казахстану в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, накануне он прибыл в Костанайскую область, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Его маршрут: Алматинская область - ВКО - Павлодарская область - Акмолинская область – Костанайская область – Актюбинская область – Кызылординская область – Туркестанская область - Жамбылская область – Алматинская область.

Дамира Кушеева в Костанае встретили и сопроводили сотрудники патрульной полиции Костанайской области.

«Ребятам из дорожной полиции большое спасибо за то, что встретили и сопроводили меня. Полицейские пожелали мне удачи, - отметил в видеообращении Дамир Кушеев.

Успел велопутешественник побеседовать и дать небольшую пресс-конференцию для местных журналистов. Этот велопробег длиною в 5,5 тысяч километров Дамир Якушев решил посвятить юбилею независимости Казахстана.

«Велопробег приурочил к 30-летию Независимости Казахстана. Я стараюсь популяризировать здоровый образ жизни и велотуризм среди молодёжи. 80% казахстанцев не выезжают за пределы своего региона»,- делится мужчина.

В планах у велопутешественника доехать все же до Актюбинской области и там завершить своё путешествие. При условии, что погода позволит, потому что Костанай встретил Дамира весьма сурово - с морозом в -16 градусов.

Стоит отметить, что это не первый велотрип путешественника. Летом 2020 года Дамир Кушеев вместе со своим братом пешком прошел путь длиной в 1 200 километров из Алматы в Семей - на родину великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева. Свое путешествие они назвали «Путь к Абаю».

В октябре 2020 года Дамир Кушеев совершил велопробег из Алматы в Актобе. За 24 дня он проехал 2 200 километров и пять областей Казахстана.



