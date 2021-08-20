Казахстанский велогонщик жестко упал на шестом этапе «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик австралийской команды «Team BikeExchange» Андрей Зейц совершил неприятное падение во время шестого этапа «Вуэльты Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После падения казахстанец занял в генеральной классификации 68-е место, отстав от лидера на 15 минут и 57 секунд. Первым финишную черту этапа пересек датчанин Магнус Корт из команды «EF Education-Nippo», а лучший из команды «Астаны» — россиянин Александр Власов стал четвертым на этом промежутке, уступив победителю четыре секунды. Данный результат помог Власову подняться на шестую строчку в генеральной классификации.



