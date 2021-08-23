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Казахстанский велогонщик выступил на многодневке Tour de l’Avenir-2021
23 Августа 2021 17:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Глеб Брусенский принял участие в многодневке Tour de l’Avenir-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В генеральной классификации спортсмен занял 13-е место.
При этом стоит отметить, что в командном зачете Казахстан стал седьмым.
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