Казахстанский велогонщик выступил на многодневке Tour de l’Avenir-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Глеб Брусенский принял участие в многодневке Tour de l’Avenir-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В генеральной классификации спортсмен занял 13-е место.

При этом стоит отметить, что в командном зачете Казахстан стал седьмым.