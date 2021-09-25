Казахстанский велогонщик вошел в тридцатку лучших на ЧМ в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бельгии прошел чемпионат мира в возрастной категории до 23-х лет, где казахстанский велогонщик Евгений Федоров занял 29-ое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал представитель Италии Филиппо Барончини (3:37:26), на второй позиции финишировал эритреейский спортсмен Биниам Хайлу (+0:02), третьим — Олаф Кудж из Нидерландов . Казахстан, помимо Федорова, представляли Нурберген Нурлыкасым (+0:12), Николас Винокуров (+4:28), Глеб Бруссенский (+4:30), заняв 36-ое, 69-ое, 71-ые места соответственно. Еще один казахстанец Александр Семенов не смог войти в сотню лучших по итогам гонки.

Фото: prosports.kz