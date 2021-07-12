Казахстанский велогонщик вошел в десятку лучших на Кубке наций в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке наций по велоспорту на треке казахстанец Андрей Чугай занял восьмое место в кейрине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Андрей Чугай заработал свои первые очки в мировом рейтинге. А это уже задел на будущий олимпийский цикл.

Отметим, что Чугай показал на прошедших стартах свой личный рекорд в гите на 200 метров для коротких 250-метровых треков - 9,961 секунд.