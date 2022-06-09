9 Июня 2022 07:54

Казахстанский велогонщик стал третьим в королевской многодневной гонке в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гонщик Вадим Пронский занял третье место на втором, королевском горном этапе с финишем на вершине Монте-Граппа, что принесло ему призовое место в общем зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды Astana Qazaqstan Team.

Второй год подряд Вадим Пронский финиширует на подиуме в итоговой генеральной классификации итальянской многодневной гонки «Адриатика-Ионика».

На протяжении последних трех этапов В. Пронский, поддерживаемый всей командой Astana Qazaqstan Team, продолжал атаковать, пытаясь изменить ситуацию в генеральной классификации. Однако никому из фаворитов не удалось получить преимущество и общий зачет остался без изменений: итальянец Филиппо Зана стал победителем гонки, Натнаэль Тесфатсион занял второе место, а Вадим Пронский стал третьим.

«Я доволен своим выступлением на этой неделе на «Адриатика-Ионике». Я приехал сюда немного уставшим после «Джиро», но день за днем я ощущал себя все лучше и лучше, так что я смог финишировать третьим на королевском этапе, а затем я продолжал пробовать атаковать на каждом этапе. Третий этап тоже был сложным с большим количеством коротких, но крутых подъемов, так что я предпринял несколько атак, но безуспешно. Вчера я нашел возможность для атаки на небольшом подъеме, попытался развить успех на технически трудном спуске. В итоге соперники догнали меня всего за 100 метров до финиша. Я сделал все, что смог, но и команда проделала отличную работу и за это я благодарен всем ребятам. После двух с половиной месяцев напряженной работы и гонок пришло время для отдыха. Эта часть сезона получилась сложной, но и красивой», – сказал Вадим Пронский.

Команда Astana Qazaqstan Team очень активно провела заключительные два этапа гонки, стремясь побороться за победу из отрыва. Вчера Антонио Нибали провел хороший день впереди, финишировав шестым, а сегодня Мануэле Боаро включился в борьбу за победу, заняв четвертое место.