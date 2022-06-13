13 Июня 2022 03:47

Казахстанский велогонщик стал пятым на первом этапе «Тура Швейцарии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошел первый этап шоссейной веломногодневки «Тур Швейцарии», по итогам которого казахстанский спортсмен Алексей Луценко стал пятым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Победителем этапа стал британский гонщик Стивен Уильямс из команды Bahrain Victorious. Второе место занял немец Максимилиан Шахман (BORA-hansgrohe). Третьим стал датчанин Андреас Крон (Lotto Soudal). Лучший у «Астаны» — Алексей Луценко, он финишировал пятым.

«Тур Швейцарии» (Швейцария). Первый этап

Кюснахт — Кюснахт. 178 км

1. Стивен Уильямс (Великобритания, Bahrain Victorious) — 4:16:51

2. Максимилиан Шахман (Германия, BORA-hansgrohe)

3. Андреас Крон (Дания, Lotto Soudal)

5. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

20. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +0:24

94. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +9:08

98. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +9:42

107. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +10:07

108. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

122. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +14:29.

Ранее казахстанский велогонщик Вадим Пронский занял третье место на втором, королевском горном этапе с финишем на вершине Монте-Граппа в Италии.