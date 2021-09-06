РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:41, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский велогонщик стал призером чемпионата мира среди юниоров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Курдиди финишировал на третьем месте в гите 1000 метров и выиграл «бронзу». Первое и второе места разделили спринтеры из России и Германии.

    «Поздравляем Кирилла с блестящим результатом!» — пишет Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации велоспорта.

    Напомним, чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 сентября в Каире (Египет). Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве также выиграла казахстанская велогонщица Юлия Голубкова.





    Теги:
    Спорт для mail.ru Молодежь
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!