07:41, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Казахстанский велогонщик стал призером чемпионата мира среди юниоров
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Курдиди финишировал на третьем месте в гите 1000 метров и выиграл «бронзу». Первое и второе места разделили спринтеры из России и Германии.
«Поздравляем Кирилла с блестящим результатом!» — пишет Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации велоспорта.
Напомним, чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 сентября в Каире (Египет). Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве также выиграла казахстанская велогонщица Юлия Голубкова.