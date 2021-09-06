Казахстанский велогонщик стал призером чемпионата мира среди юниоров

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Курдиди финишировал на третьем месте в гите 1000 метров и выиграл «бронзу». Первое и второе места разделили спринтеры из России и Германии.

«Поздравляем Кирилла с блестящим результатом!» — пишет Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации велоспорта.

Напомним, чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 сентября в Каире (Египет). Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве также выиграла казахстанская велогонщица Юлия Голубкова.











