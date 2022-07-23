23 Июля 2022 23:16

Казахстанский велогонщик стал 32 на XX этапе гонки «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на XX этапе веломногодневки «Тур де Франс» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первый и второй результаты «разделки» у гонщиков команды «Jumbo-Visma» бельгийца Ваута Ван Арта и датчанина Йонаса Вингегора. Третьим стал словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates».

Самым быстрым гонщиком «Астаны» стал Алексей Луценко, финишировавший 32-м. Симоне Веласко завершил этап 39-м, Андрей Зейц — 61-м, Александр Рябушенко — 76-м, Джо Домбровски — 87-м, Дмитрий Груздев — 105-м.

«Тур де Франс». 20 этап

Лакапель-Маривал — Рокамадур. 40,7 км.

1. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma») — 47:59

2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +0:19

3. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:27

32. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +3:37

39. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +3:54

61. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +5:00

76. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +6:16

87. Джо Домбровски (США, «Астана») — +6:39

105. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +7:08

Общий зачет:

1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 76:33:57

2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 3:34

3. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +8:13

9. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +23:47

31. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +2:05:15

41. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:27:13

44. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:37:49

99. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +4:05:11

116. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +4:38:04.

Ранее сообщалось, что Алексей Луценко стал пятым на XVII этапе веломногодневки «Тур де Франс», протяженностью 129,7 км.