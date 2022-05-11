Казахстанский велогонщик на четвертом этапе многодневки в Италии финишировал 31-м

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Винченцо Нибали стал 31-м на четвертом этапе «Джиро д’Италия», преодолев по горам 172 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек немецкий гонщик команды «BORA-hansgrohe» Леннард Кемна. Вторым стал испанец Хуан-Педро Лопес из «Trek-Segafredo». Эстонский гонщик Рейн Таарамяэ из «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux» показал третий результат.

У гонщиков «Астаны» лучшим стал Винченцо Нибали, финишировавший 31-м. Джо Домбровски завершил этап 35-м, Харольд Техада – 36-м, Валерио Конти – 48-м, Вадим Пронский – 69-м, Давид Де ла Крус – 119-м, Фабио Феллине – 125-м. Мигель Анхель Лопес досрочно покинул гонку.

«К сожалению, Мигель Анхель Лопес был вынужден сойти с четвертого этапа вскоре после старта. Последние несколько дней он страдал от травмы левого бедра. Мы сообщим дополнительную информацию о заявлении гонщика, как только получим больше информации от врача нашей команды», - сообщила пресс-служба команды из Нур-Султана.

Ранее сообщалось , что лучший из представителей Казахстана финишировал 53-м на третьем этапе велогонки в Италии.