25 Июля 2022 00:49

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко попал в топ-10 по итогам «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Победителем финального этапа стал бельгиец Йеспер Филипсен из команды «Alpecin-Deceuninck». Вторым стал голландец Дилан Груневеген из «BikeExchange-Jayco». Норвежец Александер Кристофф из «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux» замкнул тройку лидеров.

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко финишировал 17-м, Андрей Зейц — 18-м, Симоне Веласко — 22-м, Александр Рябушенко — 43-м, Дмитрий Груздев — 57-м, Джо Домбровски — 87-м.

«Тур де Франс». 21-й этап

Пари-Ла-Дефанс Арена — Париж Елисейские Поля. 115.6 километров

1. Йеспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck») — 2:58:32

2. Дилан Груневеген (Нидерланды, «BikeExchange-Jayco»)

3. Александер Кристофф (Норвегия, «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux»)

17. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

18. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)

22. Симоне Веласко (Италия, «Астана»)

43. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана»)

57. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

87. Джо Домбровски (США, «Астана»)

Общий зачет:

1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 79:32:29

2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +3:34

3. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +8:13

9. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +23:47

31. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +2:05:15

39. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:27:13

42. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:37:49

97. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +4:05:11

114. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +4:38:04.

Ранее сообщалось, что Алексей Луценко стал 32 на XX этапе гонки «Тур де Франс».





Фото: sports.kz