Казахстанский Уральск и китайский Цзиньчжоу стали городами-побратимами

Соглашение по укреплению сотрудничества между Западно-Казахстанской областью и провинцией Ляонин было подписано в ходе международной конференции, состоявшейся в китайском городе Шэньян, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.

В масштабном мероприятии, прошедшем в Китае, приняла участие делегация Западно-Казахстанской области во главе с акимом региона Нариманом Турегалиевым. Форум объединил представителей 50 государств, которым был представлен потенциал провинции Ляонин — одного из крупнейших индустриальных центров Китая.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

На пленарном заседании конференции аким области Нариман Турегалиев выступил с докладом, озвучив ряд предложений по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества.

— Западно-Казахстанская область является важным транзитным узлом инициативы «Один пояс — один путь», выдвинутой Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Астане. Благодаря достигнутым договорённостям и оказываемой поддержке китайские компании приступили к реализации проектов по строительству заводов по производству жидкого метанола и цемента, а также газотурбинных и ветровых электростанций. У нас есть и другие перспективные проекты. В прошлом году товарооборот между Западно-Казахстанской областью и Китаем увеличился в 1,5 раза и достиг 175 млн долларов США. Мы готовы и дальше углублять инвестиционное сотрудничество с провинцией Ляонин в сферах инновационных решений, искусственного интеллекта и обрабатывающей промышленности, — отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Города провинции Ляонин поддерживают побратимские связи с 96 городами мира. Сегодня к этому числу присоединился и административный центр Западно-Казахстанской области. Руководители Уральска и Цзиньчжоу подписали протокол о намерениях по установлению побратимских отношений. Документ предусматривает развитие постоянного взаимодействия между сторонами в торгово-экономической, научно-технической, культурно-спортивной и других важных сферах.