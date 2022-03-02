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Казахстанский ученый разработал уникальную линию клеток для лечения диабета

2 Марта 2022 10:20
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Казахстанский ученый разработал уникальную линию клеток для лечения диабета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученый Института молекулярной биологии и биохимии Министерства образования и науки РК Бахытжан Алжанулы разработал уникальные клетки для лечения диабета I типа при помощи редактирования генома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Пересадка данных клеток позволит поджелудочной железе не только вырабатывать инсулин, но и самостоятельно регулировать его уровень в организме. В дальнейшем конструкцию будут трансплантировать в железу больных пациентов.

«Наш подход уникален. Мы с помощью технологии CRISPR, которая используется для редактирования генома клеток, разработали новую линию клеток поджелудочной железы, которая отвечает за синтез инсулина. В данном случае полученные клетки имеют уникальный характер – под воздействием света они могут либо повышать уровень инсулина, либо его снижать. Наша работа заключалась в том, чтобы найти современные подходы к лечению диабета 1 типа, а именно для клеточной терапии, которая будет вырабатывать собственный естественный инсулин», – рассказал Алжанулы.

На сегодняшний день в мире не существует технологии лечения диабета I типа, больных поддерживают с помощью инсулинотерапии. В настоящее время ученые во всем мире работают над созданием клеток для потенциальной трансплантации. Казахстанский биотехнолог в своей работе использовал ранее не применявшийся в науке метод получения бета-клеток и получил уникальные результаты.

«Уникальность результата и преимущество над другими методами в том, что я соединил два метода – дифференциацию и редактирование генома. Дифференциация - это использование человеческих стволовых клеток как материала-источника для получения новых клеток любого органа в организме. В нашем случае из стволовых клеток мы получили клетки поджелудочной железы с редактированным геномом. Редактирование ДНК – это генная инженерия, изменение отдельных структурных элементов ДНК. В данном случае мы говорим о том, что от полученных клеток поджелудочной железы были достигнуты уникальные результаты – клетки самостоятельно регулируют уровень инсулина. Такого в мире еще не было», – поделился ученый.

Бахытжан Алжанулы начал своё исследование в Канаде в 2018 году и успешно завершил его в Казахстане на базе Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина в прошлом году. В настоящее время ведутся работы по улучшению имеющихся протоколов.



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