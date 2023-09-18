Казахстанский ученый применяет нейронные сети в геохимических исследованиях

Преподаватель-исследователь Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева, Руслан Сафаров применяет нейронные сети в геохимических исследованиях. Ученый с коллегами исследует распространение загрязнителей, главным образом, тяжелых металлов в почвах жилых территорий города, а также в промзонах, передает МИА «Казинформ».

Было проведено исследование, как влияет загрязнение, как тяжелые металлы перемещаются, накапливаются в почве, как происходит пространственное распределение накоплений.

«Мы начали применять нейронные сети. То есть такое совмещение наук на стыке химии, геологии, IT дает новые интересные результаты, позволяет найти закономерности, не очевидные при обычном рассмотрении объектов. Я сам увлекаюсь программированием, созданием информационных систем, поэтому осваиваю направление применения компьютерных моделей, таких, как нейронные сети и другие технологии машинного обучения в области геохимии и мониторинга объектов окружающей среды. Это направление помогает расширить спектр исследований. В целом переход в должность «преподавателя-исследователя» позволяет раскрыть свой творческий научный потенциал и повысить эффективность исследовательской деятельности», - говорит преподаватель-исследователь кафедры химии факультета естественных наук Руслан Сафаров.

Сейчас в рамках нового проекта ученые ЕНУ применяют ранее полученный опыт применения методов машинного обучения в исследовании атмосферы, которая сильно загрязнена. По словам кандидата химических наук Р.Сафарова, эти исследования особенно важны в регионах с развитой индустриальной средой.

В этом году молодой ученый выиграл грант на свой проект «Мониторинг и картографирование экологического состояния воздушной среды г. Павлодар с применением методов машинного обучения». Финансирование позволит ученому воплотить в жизнь свою научную разработку по данной теме.

Необходимо отметить, что в 2020 году ЕНУ инициировал пилотный проект и внедрил новую должность «преподаватель-исследователь» в целях развития университетской науки. На сегодня по итогам конкурсного отбора более 20 ученых работают в этом направлении и занимаются научными разработками.