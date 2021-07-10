Казахстанский тяжеловес выиграл титульный бой в США

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Мусадилов (9-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» выступил на вечере бокса Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там он провел бой с американским тяжеловесом Ламонтом Кейперсом (10-14-5, 2 КО). Поединок в первом тяжелом весе был рассчитан на восемь раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Серик Мусадилов одержал десятую победу на профи-ринге, но впервые не смог завершить бой досрочно. Добавим, что победа над Кейперсом принесла казахстанцу вакантный титул чемпиона NABA в крузервейте.



