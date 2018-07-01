Казахстанский тяжеловес прошел взвешивание перед титульным боем в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Балоев (5-0, 4 КО) успешно прошел процедуру взвешивания перед очередным поединком, сообщает Sports.kz.

Завтра в Остине (штат Техас) Балоев сразится за титул чемпиона Северной Америки (WBC NABF) в первом тяжелом весе. Его соперником станет 36-летний американец Ричард Уркизо (3-4-2, 1 КО).

Кроме того, в этот вечер на ринг арены Austin Sports Center выйдут другие наши соотечественники: Искандер Харсан (3-0, 3 КО) в поединке второго легчайшего веса сразится против мексиканца Мануэля Рубалькавы (4-27), а дебютант профи-ринга Асхат Жантурсынов в рамках первой тяжелой категории встретится с американцем Майклом Коронадо (1-1-1).