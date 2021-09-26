Казахстанский тяжеловес победил чемпиона России в финале ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абзал Куттыбеков провел финальный бой на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Куттыбекова в поединке за «золото» в весовой категории до 91 килограмма был чемпион России Иван Сагайдак. Этот бой закончился победой Куттыбекова раздельным решением судей.





Таким образом, Абзал Куттыбеков выиграл для сборной Казахстана третью золотую медаль на турнире: ранее чемпионами также стали Темиртас Жусупов (49 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг). Изначально «золото» выиграл и Дамир Абдикадир (52 кг), однако после боя независимая комиссия пересмотрела итог в пользу его российского соперника, Дмитрия Двали. Таким образом, Абдикадир остался с «серебром».



