Казахстанский тяжеловес объявил дату следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (10-0, 7 КО) определился с датой своего следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как объявил сам Али , его возвращение на ринг состоится 24 сентября в Москве (Россия) на ЦСКА Арене. Какой-либо дополнительной информации о сопернике и формате боя Балоев не сообщил.

Балоев на профессиональном ринге в предыдущий раз боксировал 23 августа 2020 года - в Алматы он единогласным решением судей одержал победу над белорусом Юрием Быховцевым (10-25-3, 5 КО). После этого он провел два боя в «поп-боксерской» лиге Hardcore Boxing, которые также завершил в свою пользу - эти поединки не вошли в его официальную статистику на BoxRec.com. Вполне вероятно, что следующее выступление казахстанца также пройдет в промоушене Hardcore.

Ранее муссировались слухи о переговорах Балоева по бою в Чехии с призером чемпионата мира из Узбекистана Санжаром Турсуновым (3-0, 1 КО), однако процесс не увенчался успехом.

















Фото: sports.kz