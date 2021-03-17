Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский тяжеловес нокаутировал литовца на турнире в Стамбуле

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Марта 2021, 09:00
Казахстанский тяжеловес нокаутировал литовца на турнире в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) продолжается международный турнир по боксу «Босфор», на котором выступил казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай, сообщает Sports.kz.

Его соперником по первому бою в весовой категории до 91 килограмма был боксер из Литвы Арас Дуденас. В третьем раунде Тогамбай поймал своего оппонента парой четких ударов — литовец оказался на настиле. По всей видимости, падая после удара Тогамбая, Дуденас подвернул ногу и не смог продолжить бой. Казахстанцу была присуждена победа нокаутом.

Таким образом, Сагындык Тогамбай с досрочной победы начал свой турнирный путь. Добавим, что он является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.


Спорт   Турция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске