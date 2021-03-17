Казахстанский тяжеловес нокаутировал литовца на турнире в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) продолжается международный турнир по боксу «Босфор», на котором выступил казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай, сообщает Sports.kz.

Его соперником по первому бою в весовой категории до 91 килограмма был боксер из Литвы Арас Дуденас. В третьем раунде Тогамбай поймал своего оппонента парой четких ударов — литовец оказался на настиле. По всей видимости, падая после удара Тогамбая, Дуденас подвернул ногу и не смог продолжить бой. Казахстанцу была присуждена победа нокаутом.

Таким образом, Сагындык Тогамбай с досрочной победы начал свой турнирный путь. Добавим, что он является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи.