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Казахстанский тяжелоатлет завоевал «золото» на чемпионате мира в Ташкенте
7 Декабря 2021 22:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. В первый же день Казахстан отметился медалью. Ее автором стал Арли Чонтей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Штангист завоевал золотую награду в категории до 55 килограммов. В «рывке» Чонтей поднял 118 килограммов. В «толчке» казахстанский штангист показал 142 килограмма. В сумме же Чонтей взял 260 килограммов, что и принесло ему первое место.
Второе место осталось за Тадой Сомбунуаном из Таиланда - 256 (115+141) килограммов. Болгарин Ангел Русев финишировал третьим с результатом 254 (110+144) килограмма.
Стоит отметить, что Чонтей реализовал все шесть подходов.Видео завоевания «золота» казахстанским спортсменом на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте из Instagram-аккаунта Sport.kz.
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