Казахстанский тяжелоатлет занял промежуточное первое место на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике. У мужчин в категории до 73 килограммов нашу команду представляет Акмолда Сайрамкез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен выступил в группе B. В сумме двоеборья ему удалось поднять 310 (130+180) килограммов. Это позволило ему занять промежуточное первое место.

Окончательный его результат будет известен после соревнований в группе A.