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    19:49, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский тяжелоатлет занял промежуточное первое место на чемпионате Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике. У мужчин в категории до 73 килограммов нашу команду представляет Акмолда Сайрамкез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсмен выступил в группе B. В сумме двоеборья ему удалось поднять 310 (130+180) килограммов. Это позволило ему занять промежуточное первое место.

    Окончательный его результат будет известен после соревнований в группе A.


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