Казахстанский тяжелоатлет взял «бронзу» на юношеском чемпионате Азии

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В Пхеньяне (Северная Корея) завершился первый соревновательный день в рамках чемпионата Азии среди юношей и юниоров по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 55 килограммов обладателем награды стал казахстанец Аблай Ауелханов. Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала. В сумме он поднял 227 (97+130) килограммов. Победу одержал Тунг До Ту (Вьетнам) - 246 килограммов. Вторым стал Ик Су Мун (Северная Корея) - 234 килограмма.