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Казахстанский тяжелоатлет взял «бронзу» на юношеском чемпионате Азии
21 Октября 2019 22:22
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ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В Пхеньяне (Северная Корея) завершился первый соревновательный день в рамках чемпионата Азии среди юношей и юниоров по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В весовой категории до 55 килограммов обладателем награды стал казахстанец Аблай Ауелханов. Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала. В сумме он поднял 227 (97+130) килограммов. Победу одержал Тунг До Ту (Вьетнам) - 246 килограммов. Вторым стал Ик Су Мун (Северная Корея) - 234 килограмма.
Ключевые слова: Спорт,
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