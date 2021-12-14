Казахстанский тяжелоатлет выиграл малую серебряную медаль чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Артем Антропов стал обладателем малой серебряной медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан), переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Выступающий в весовой категории до 96 килограммов Антропов показал в толчке второй результат — он поднял вес в 221 килограмм. Лучше него в толчке выступил только катарец Фарес Элбах — 222 килограмма. Таким образом, казахстанский тяжелоатлет выиграл малое «серебро».

В итоге же Артем Антропов показал сумму в 385 килограммов (в рывке — 164 килограмма), которая не позволила ему рассчитывать на полноценную медаль — он занял четвертое место.

«Золото» выиграл колумбиец Лесман Паредес Монтано (400 кг), серебряным призером соревнований стал катарец Фарес Элбах (394 кг), а «бронза» досталась венесуэльцу Кейдомару Вальенилье (391 кг).



