23 Июля 2022 00:33

Казахстанский тяжелоатлет вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Егор Шерер вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии, проходящего в узбекистанском Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«Егор Шерер вошел в тройку лидеров юниорского чемпионата Азии в категории до 81 кг. В своих лучших подходах наш спортсмен поднял 150 (рывок) и 175 (толчок) кг, при этом завоевав серебряную и бронзовую медали за каждое упражнение!» - сообщила пресс-служба федерации в Instagram .

Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка из Казахстана Надежда Ли выиграла медаль на чемпионате Азии.





Фото: instagram.com/wf_rk/