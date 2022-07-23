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Казахстанский тяжелоатлет вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии
23 Июля 2022 00:33

Казахстанский тяжелоатлет вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Егор Шерер вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии, проходящего в узбекистанском Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«Егор Шерер вошел в тройку лидеров юниорского чемпионата Азии в категории до 81 кг. В своих лучших подходах наш спортсмен поднял 150 (рывок) и 175 (толчок) кг, при этом завоевав серебряную и бронзовую медали за каждое упражнение!» - сообщила пресс-служба федерации в Instagram .

Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка из Казахстана Надежда Ли выиграла медаль на чемпионате Азии.


Фото: instagram.com/wf_rk/


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