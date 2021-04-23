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    22:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский тяжелоатлет стал вторым на чемпионате Азии в Ташкенте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте завершился очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике. Казахстанец Нургиса Адилетулы смог записать в свой актив медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он стал вторым в категории до 89 кг. В сумме он поднял 372 (169+203) кг. Победу одержал иранец Киануш Ростами - 373 (167+206) кг. Замкнул тройку лучших Шарварбек Зафарджанов (Узбекистан) - 368 (166+202) кг.


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