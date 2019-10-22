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Казахстанский тяжелоатлет стал третьим на юношеском чемпионате Азии
22 Октября 2019 18:23
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ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала вторую медаль на чемпионате Азии среди юношей и юниоров, который в эти дни проходит в Пхеньяне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В весовой категории до 61 килограмма Акмолда Сайрамкез завоевал бронзовую медаль. Акмолда в сумме поднял 258 (115+143) килограммов. Победу одержал представитель Индонезии Тир Мухаммад - 272 килограмма. Вторым стал Шин Рок из Южной Кореи - 267 килограммов.
Ранее на третью ступень пьедестала поднялся Аблай Ауелханов.
Ключевые слова: Спорт,
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