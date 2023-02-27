Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал «золото» Кубка Африки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на Кубке Африки Africa Triathlon Cup Maselspoort в ЮАР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Аян Бейсенбаев преодолел дистанцию за 00:55:28, что и принесло ему победу.

Второе место занял Боб Холлер (Люксембург). Замкнул тройку лучших ирландец Джеймс Эдгар.