Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал «золото» Кубка Африки
27 Февраля 2023, 13:13
Фото: olympic.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на Кубке Африки Africa Triathlon Cup Maselspoort в ЮАР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Аян Бейсенбаев преодолел дистанцию за 00:55:28, что и принесло ему победу.
Второе место занял Боб Холлер (Люксембург). Замкнул тройку лучших ирландец Джеймс Эдгар.
Теги:
Читайте также
Новости партнеров
Популярное