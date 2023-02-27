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Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал «золото» Кубка Африки

27 Февраля 2023, 13:13
Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал «золото» Кубка Африки Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на Кубке Африки Africa Triathlon Cup Maselspoort в ЮАР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Аян Бейсенбаев преодолел дистанцию за 00:55:28, что и принесло ему победу.

Второе место занял Боб Холлер (Люксембург). Замкнул тройку лучших ирландец Джеймс Эдгар.


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